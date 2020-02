Fire av fire for Olsbu: – Ei vanvitig kjensle

sport

Olsbu Røiseland klarte trass to tilleggsminutt å kjempe seg opp på sigerspallen i endå eit VM-løp. Ho vart slått av heimefavoritten Dorothea Wierer, som kopierte jaktstartgullet frå søndag, og tyskaren Vanessa Hinz.

Frå før i meisterskapen har Olsbu Røiseland tatt gull på blanda stafett før ho tok det første individuelle meisterskapsgullet sitt på sprinten. Deretter har ho fylt på samlinga med to bronsemedaljar.

– Kva skal eg seie? Det er ei vanvitig kjensle. Eg sette òg ny personleg medaljerekord i dag, gliste ein stolt Olsbu Røiseland til NTB.

– I fjor reiste eg heim frå VM i Östersund med tre gullmedaljar, og no har eg fire medaljar berre halvvegs i meisterskapen. Eg er kjempefornøgd, heldt ho fram.

Godt som gull

29-åringen er med andre ord ikkje spesielt skuffa over at ho bomma hårfint på eit skot på siste skyting og dermed gjekk glipp av gullet på normaldistansen. Olsbu Røiseland hadde aldri trudd ho skulle ta medalje med 18 av 20 treff på standplass.

– Eg var uroleg på den serien. Eg prøvde å kjempe så godt eg kunne, men det var vanskeleg. Eg var fullt klar over at eg måtte skyte 19 (for å vinne), og det tenkte eg kanskje litt mykje på. Eg er fornøgd med at eg berga meg med å skyte fire treff. Dette er godt som gull, sa ho.

Olsbu Røiseland fekk spørsmål om kva som er løyndommen bak den heftige VM-suksessen.

– Eg har stått over løp og prioritert og lagt opp treninga mot denne meisterskapen. Eg trur nok det har vore oppskrifta, sa bronsevinnaren.

Leitt for Tandrevold

Ingrid Landmark Tandrevold hadde moglegheita til å ta frå Olsbu Røiseland bronsemedaljen med fullt hus på siste skyting. Der vart det likevel to bom for Fossum-jenta, som svært prega måtte kjempe seg gjennom spørsmåla i pressesona.

– Du hadde tatt bronsen om du hadde skote fullt på siste.

– Ja. Det visste eg sjølv òg, men dessverre klarte eg det ikkje, sa Tandrevold til NTB.

Ho enda på 16.-plass, like bak klubbvenninna Tiril Eckhoff. Sistnemnde var full av lovord om Olsbu Røiseland på ein dag der det ikkje stemte heilt for Fossum-duoen.

– Det er veldig imponerande. Ho har ofra alt for å vere i god form her. Det er kult at ho klarer det, og eg unner henne det av heile hjartet mitt, fastslo Eckhoff.

Sju medaljar?

Olsbu Røiseland er verkeleg i flytsona, og med tre attståande løp i VM er det langt frå utenkjeleg at ho aukar medaljesamlinga både éin, to og tre gonger før lyset på skiskyttarstadion i Anterselva blir sløkt søndag.

Torsdag er det parstafett, der Olsbu Røiseland og Johannes Thingnes Bø er tittelforsvararar. Duoen er nærast garantert å få gå distansen også i år, men sørlendingen tar ikkje noko på forskot.

– Eg har vel lagt inn ein god søknad, så eg håper eg får gå. Viss eg blir tatt ut, skal eg gå han, seier ho.

