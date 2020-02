Ingen bysprint i Drammen, mot flytting til Konnerud

sport

Dei beste langrennsløparane i verda har i ei årrekkje kjempa om verdscuppoeng i sentrumsgatene rundt Bragernes Torg. Det blir det ikkje noko av denne sesongen.

Det stadfestar rennsjef Arne Madsen overfor NTB tysdag.

Han er klar på at arrangøren ikkje har nok snø tilgjengeleg til å arrangere ein bysprint etter vanleg lest onsdag 4. mars. I staden ser ein for seg å flytte arrangementet til NM-løypene på Konnerud.

– For tida har vi ikkje snø nede i byen, men vi tar sikte på å få det til på Konnerud, seier Madsen.

Snarleg avgjerd

Han opplyser vidare at ei endeleg avgjerd rundt om verdscuprennet blir flytta til Konnerud, vil bli tatt raskt.

– Det skjer innan eit par dagar. Det er i utgangspunktet 20. februar som er fristen på det, seier Madsen.

Vêrmeldingane gir liten grunn til optimisme. Det er meldt til dels mange varmegrader også i tida som kjem.

Likevel føler Madsen seg trygg at verdscuprennet skal kunne la seg arrangere på Konnerud.

– I løypene der meiner vi at vi skal få til ein klassisk sprint som er forsvarleg, seier han.

Tidlegare denne månaden vart det arrangert NM i langrenn nettopp på Konnerud. Då måtte det køyrast inn 4000 kubikkmeter snø frå Kongsberg for å berge arrangementet.

(©NPK)