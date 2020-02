Medium: Barcelona kjøper fri dansk angrepsspelar

sport

Det melder fleire spanske medium og dessutan den danske avisa BT. Overgangen kan visstnok bli klar allereie tysdag eller onsdag.

28 år gamle Braithwaite skal vere i forhandlingar om ein kontrakt som strekkjer seg fram til sommaren 2025.

Angrepsspelaren speler nett no for Barcelonas La Liga-rival Leganes. Ifølgje den katalanske avisa Sport skal han ha ein utkjøpsklausul på 18 millionar euro, tilsvarande rundt 180 millionar norske kroner.

Barcelonas nye trenar Quique Setién skal uttrykt eit klart ønske om å hente Braithwaite, ifølgje Sport.

Det spanske overgangsvindauget er i utgangspunktet stengt, men ein særspansk regel opnar for at Barcelona kan hente inn ein erstattar for langtidsskadde Ousmane Dembélé.

Franskmannen er først venta tilbake på banen neste sesong.

Martin Braithwaite har spelt for Leganes sidan januar i fjor. 13 mål og åtte målgivande pasningar på 48 kampar er fasiten. Tidlegare denne sesongen skåra han mot både Barcelona og Real Madrid.

Agenten til 28-åringen Hasan Cetinkaya er same mann som bidrog til at Frenkie de Jong gjekk frå Ajax til nettopp Barcelona i fjor sommar. Både BT og den spanske avisa Mundo Deportivo skriv at Cetinkaya den siste tida har forhandla med Barcelona om ein overgang for Braithwaite.

