Råkøyr ventar «sliten» Ødegaard, kamp kvar fjerde dag i mars

Den utsette seriekampen mot Eibar er no pressa inn og lagd til 10. mars. Oppgjeret skulle vore spelt sist helg, men vart stoppa på grunn av ein brann på ein bossplass. Dette skapte farleg ureining.

Noreg møter Serbia 26. mars. Norsk siger der og ny triumf over Skottland eller Israel nokre dagar seinare sender Noreg til EM.

Real Sociedad skal spele heile fem kampar, ein snautt kvar fjerde dag, i perioden 4. til 22. mars. Programmet inneheld mellom anna ein semifinaleretur i den spanske cupen. Sociedad kjempar òg for å sikre seg plass i Meisterligaen neste sesong.

Landslaget blir samla måndag 23. mars.

– Trøytt

Lokalavisa El Diario Vasco har hylla Ødegaard gong på gong dei siste månadene, men melder no at kampbelastninga har kravd sitt.

– Den norske spelaren viser teikn på trøyttleik. Det såg vi òg i kampen mot Mirandés. Sjølv om han skåra 2–1-målet, mista han òg svært mange ballar, skreiv El Diario Vasco måndag.

Tysdag melde same avis og El Mundo Deportivo at Ødegaard hadde trena på eiga hand måndag for å samle krefter. Nordmannen fekk ein smell i låret i cupkampen mot Real Madrid for snautt to veker sidan. Det skjedde etter hard behandling frå Marcelo.

Rett etter landskampane i mars ventar ein ny storkamp for Ødegaard. 5. april kjem Real Madrid på besøk til San Sebastián.

Noreg har ikkje spelt eit seniorsluttspel i fotball for menn sidan EM 2000. Då var Ødegaard halvtanna år gammal.

