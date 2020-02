VM-livet til skiskyttarane: Medaljedraumar, Playstation og stramt pastaregime

sport

Stemninga er på topp hos dei fire norske herreløparane som skal gå normaldistansen på onsdag i VM. Vi stilte dei fem spørsmål før om kva dei gjer og tenkjer på utanfor konkurranse. Slik svarte dei:

Johannes Thingnes Bø (26):

* Har du nokon ritual som må gjennomførast før konkurranse?

– Det er ein liten joggetur om morgonen og så pasta tre timar før rennstart. Det er dei to tinga eg MÅ gjere. Elles tar eg det litt som det kjem.

* Kva gjer du for å kople av mellom renna?

– Det er jo små drypp av ting heile tida. Mange måltid, litt fysioterapi, kveldsmøte, pressetreff og trening. I tillegg prøver eg å sove litt innimellom. Eg synest eigentleg dagane går veldig fort.

* Har du nokon hobbyar utanom skiskytinga?

– Eg er veldig klokkeinteressert. Og elles så er det å spele Playstation.

* Kva ville du ha drive med om du ikkje kunne vore skiskyttar?

– Eg ville nok ha spelt fotball i alle fall. Så er spørsmålet om eg hadde satsa fullt på det, eller om eg hadde hatt ein annan jobb og spelt fotball ved sida av. Fotballen hadde uansett vore ein del av kvardagen.

* Kva er det personlege VM-målet ditt?

– Eg prøver å sjå på kva eg har gjort i tidlegare meisterskap og gjere noko av det same. Knive til meg nokre medaljar. Individuelt gull er jo eit mål for alle, også for meg.

Tarjei Bø (31):

* Har du nokon ritual som må gjennomførast før konkurranse?

– Det har vorte færre av dei med åra. Mange seier at ein blir rarare og rarare på det sportslege jo eldre ein blir. Men eg føler berre at eg gjer det enklare og enklare.

* Kva gjer du for å kople av mellom renna?

– Det handlar om å tenkje minst mogleg på skiskyting. No bur eg saman med Johannes Dale, og det er kult å få inn ein yngre fyr som ler av alle vitsane mine. Eg veit ikkje om det er fordi vitsane er bra, eller fordi han prøver å innynde seg hos dei eldre på laget. Men det er det same for meg. Han ler godt, og det gir meg bra avkopling.

* Har du nokon hobbyar utanom skiskytinga?

– Det er det lite av. Vi er ein litt snever gjeng. Vi har lite draumar utanfor det sportslege. Eg er vel ein stereotypisk idrettsutøvar og litt enkel (latter).

* Kva ville du ha drive med om du ikkje kunne vore skiskyttar?

– Eg håper jo at eg hadde halde på med idrett, då. Eg hadde ein draum om å bli fotballspelar, og eg skulle gjerne opplevd det sosiale og garderobekulturen der. Eg har ikkje hatt nokon utdanningsmål, men no har eg teikna mi eiga hytte, og det var gøy. Så om eg skulle hoppa på ei utdanning i dag, ville eg nok vorte arkitekt.

* Kva er det personlege VM-målet ditt?

– Ein individuell medalje. Å setje saman éin perfekt dag og eit perfekt løp. Så kan heller dei andre konkurransane gå litt skeis.

Vetle Sjåstad Christiansen (27):

* Har du nokon ritual som må gjennomførast før konkurranse?

– Mellom anna skal vi jo ha pasta nøyaktig tre timar før vi startar, same kva tid på døgnet vi går. Så nokon gonger blir det pasta til frukost klokka 8. Det er kanskje ikkje det beste, men det er jo noko vi har valt, då. I tillegg har eg nokon overtruiske, symbolske greier, som at eg slår stavane saman føre og bak meg før løpet.

* Kva gjer du for å kople av mellom renna?

– Eg har tråla meg gjennom heile Jo Nesbø-serien denne sesongen. Eg byrja på «Flaggermusmannen» i Östersund, og no er eg på den siste boka, «Kniv». Eg er innmari fornøgd med å ha lese alle tolv bøkene. Vi har òg med oss Playstation og gamingskjermar rundt på tur. Då blir det litt Fifa. Elles elskar eg å følgje Liverpool (fotballaget), pluss at eg er ein del inne på E24 og følgjer med på korleis det går i verdsøkonomien.

* Har du nokon hobbyar utanom skiskytinga?

– No nemnde eg jo ganske mykje på førre spørsmål. Det er no vi har dødtid og moglegheit til å gjere sånne ting. Når vi er heime på hausten og slikt, så trenar vi så innmari mykje.

* Kva ville du ha drive med om du ikkje kunne vore skiskyttar?

– Utan tvil alpinist. Det var det eg eigentleg skulle bli. Eg voks jo opp på kafeteriaen på Havsdalen skisenter, som vart drive av familien. Så det er rart at eg ikkje vart alpinist.

* Kva er det personlege VM-målet ditt?

– Det er så absolutt ein individuell medalje. Det er ekstremt marginalt og lite som skil mellom 1.- og 4.-plass. Men eg håper eg er god nok til å kjempe om medaljar.

Johannes Dale (22):

* Har du nokon ritual som må gjennomførast før konkurranse?

– Som mange andre bruker eg å høyre på musikk som set meg i stemning og humør til å gjere det godt. Litt krigshumør. Kva låt det er, blir verande ein yrkesløyndom.

* Kva gjer du for å kople av mellom renna?

– Eg har med ein Playstation som eg liker veldig godt å spele på. Det får meg til å tenkje på andre ting enn skiskyting.

* Har du nokon hobbyar utanom skiskytinga?

– Veldig få. Då må eg nesten svare å henge med kjærasten. Det er alt eg får tid til.

* Kva ville du ha drive med om du ikkje kunne vore skiskyttar?

– Å, kva hadde eg gjort då? Det tør eg nesten ikkje tenkje på eingong. Eg hadde vel tatt noko utdanning, kanskje backpacka litt og opplevd nokon ting. Kven veit?

* Kva er det personlege VM-målet ditt?

– Det hadde vore veldig stas å kome heim frå VM med ein medalje. Det er eit hårete mål, men også realistisk.

