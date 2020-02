Arrangøren avviser bekymring rundt Kollen-renn trass i snømangel

sport

Tysdag vart det kjent at den tradisjonsrike verdscupsprinten i Drammen ikkje kan arrangerast i sentrumsgatene slik han pleier. Datoen er 4. mars. Den etterfølgjande helga flyttar dei beste langrennsløparane og hopparane i verda seg til Holmenkollen. Heller ikkje der er det snø i overflod.

Vêrmeldingane for perioden som kjem, gir heller ingen kraftig grunn til optimisme.

Arrangørane i Holmenkollen Skifestival er klare på at vinteren har vore av det utfordrande slaget, men føler seg samtidig trygge på at renna skal kunne gjennomførast som oppsett. Lagra snø, som skal køyrast ut i løypene i tida som kjem, bidreg til det.

Sikkert med lengda

– Den viktigaste bodskapen frå oss er at det blir langrenn og hopprenn, seier kommunikasjonssjef Ola Tangen til NTB.

Samtidig heftar det noko uvisse rundt kor lang trasé ein kan ha klar til tremila og femmila.

– Per no er løypa på fem kilometer, men det er for tidleg å seie kor lang ho blir. Vi jobbar med å få henne lengre, seier Tangen.

Kommunikasjonssjefen vel òg å sjå på vêrmeldinga med ein viss optimisme.

– Det er meldt fleire kuldedøgn, så her blir det produsert snø om nettene og så fort vi har dei forholda vi treng til å gjere det, seier han.

Femmila søndag

Med til historia høyrer det òg at Holmenkollen sist helg var arena for noregscup for juniorar. Der var meir enn 1000 deltakarar på start.

Den tradisjonsrike verdscuphelga med konkurransar i nordiske greiner blir starta med hoppkvalifisering for menn fredag 6. mars. Det er òg første renn i Raw Air-turneringa, der også kvalifiseringshoppa tel i samandraget.

Laurdag er det laghopp for menn og hoppkvalifisering for kvinner, og dessutan tremil for Therese Johaug og resten av den kvinnelege langrennseliten.

Søndag er det hopprenn for begge kjønn og den tradisjonsrike femmila i langrenn.

