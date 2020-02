Haaland senka Paris Saint-Germain med to mål: – Eg berre «drylte» han i mål

sport

Leiarmålet hans i det 69. minutt vart utlikna då superstjernene til gjestene Kylian Mbappé og Neymar samarbeidde om eit bortemål som framleis kan vise seg utslagsgivande etter returkampen i Paris om tre veker, men to minutt etter 1–1 banka Haaland inn vinnarmålet i krysset.

– Eg tenkte berre på å «dryle» til. Eg drylte han i mål, så det var fint det, sa Haaland til Viasat.

– Det har ikkje gått heilt opp for meg enno, så det er vanskeleg å setje ord på det, men det var jækla kjekt, sa han etter å ha lagt på til 10 meisterligamål.

Det talet har han oppnådd på sine sju første meisterligakampar. Ingen annan har hatt tosifra tal på mål etter einsifra tal på kampar i den turneringa. Det var ingen tvil om kven som var dagens mann.

– Eg er glad for prisen som beste spelar i kampen, men framleis føler eg at eg kan gjere det mykje betre. Eg skal jobbe hardt for å bli betre. Resultatet er farleg, for Paris har eit sterkt lag og har framleis sjansen til å gå vidare, sa Haaland til uefa.com.

Pasningen til vinnarmålet kom frå 17-årige Giovanni Reyna, som var involvert òg ved 1–0. Tenåringane til heimelaget overstrålte PSGs superstjerner i den første åttedelsfinalen i meisterligaen.

(©NPK)