Ryttarsporten fekk historiske kvoteplassar til Tokyo-OL

Det fekk ryttarforbundet stadfesta tysdag kveld.

– Vi er utruleg stolte! Dette er første gong sidan 1956 at Noreg har kvalifisert seg til to kvoteplassar i to ulike greiner til same OL, seier Nina Johnsen, sportssjef i Norges Rytterforbund.

Det internasjonale ryttarforbundet (FEI) har stadfesta at Noreg har moglegheita til å sende to ryttarar til OL i Tokyo, ein ryttar i sprang og ein i dressur.

Det inneber at Olympiatoppen kan sende to individuelle utøvarar frå ryttarsporten til leikane i Japan, som blir arrangerte i tidsrommet 24. juli til 9. august.

– Dette er stort for sporten. Vi hadde eitt lag med i sprang i Hongkong 2008, vi hadde éin individuell utøvar i London 2012, men ingen i Rio 2016. At vi no har to ryttarar i to ulike greiner, er vi veldig stolte av, seier sportssjefen.

16. mars skal Olympiatoppen og Norges Rytterforbund sende liste over aktuelle ryttarar til FEI. Sjølve uttaket gjer Olympiatoppen 1. juni.

