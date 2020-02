Bekymra Messi skeptisk til meisterligasjansane for Barcelona

sport

Det har vore ein tøff start på nyåret for Barcelona, med trenarsparking, krangel mellom Messi og klubbdirektøren, og dessutan skuldingar mot klubbstyret. No uttalar Messi seg i eit lengre intervju med den spanske avisa El Mundo Deportivo gitt att i The Guardian.

Den argentinske superstjerna synest ikkje at laget er i form til å vinne Meisterligaen.

– Slik vi speler akkurat no, er det slik eg ser det, ikkje godt nok til å vinne Meisterligaen. Vi må vere meir stabile i spelet vårt og få på plass alle dei nye tinga vi gjer så snart som mogleg, seier Messi.

Feide med Abidal

I tillegg til å bli vand til spelestilen til den nye trenaren, Quique Setién, peikar superstjerna òg på problem utanfor banen.

– Vi må vere meir pålitelege, ikkje gjere så mange dumme feil som vi gjer og har gjort. Sidan januar har det vore problem etter problem. Det vi treng, er ro og å ha moglegheita til å tenkje på fotball.

Problema Messi siktar til, starta då Barcelona-sportsdirektør Eric Abidal i eit intervju med avisa Sport skal ha sagt at «fleire spelarar var ikkje nøgde, og jobba ikkje hardt» under Setiéns forgjengar Ernesto Valverde.

Då tok Messi eit oppgjer med Abidal i eit innlegg på Instagram. Overfor El Mundo Deportivo utdjupar han kritikken.

– Eg veit ikkje kva som gjekk gjennom hovudet hans då han sa det, men eg svara fordi eg følte meg angripen. Eg følte at han angreip spelarane. For mange ting blir sagt om spelarane, som at vi kontrollerer alt, tar ut laget og kva som skjer med trenarane, seier Messi.

I tillegg til krangelen mellom Abidal og Messi kom det nyleg fleire skuldingar mot Barcelona.

Presidentval

Måndag vart Barcelona-styret skulda av radiostasjonen Cadena Ser for å ha betalt selskapet I3 Ventures for å bruke innverknadsrike kontoar i sosiale medium til å forsvare omdømmet til klubben og samtidig sverte personar som har kritisert president Josep Bartomeu.

Blant måla skal ha vore klubbpresidentkandidat Victor Font, som kan ta over stillinga til Bartomeu når det neste valet blir halde i 2021. Klubblegendene Xavi Hernández og Carles Puyol, som har støtta kandidaturen til Font, skal òg vere blant dei som visstnok har vorte angripne via I3 Ventures.

Gjennom ei pressemelding stadfesta Barcelona at klubben hadde ein avtale med selskapet, men avviste sterkt skuldingane om at I3 Ventures vart betalt for å sverte nokon. I ettertid har klubben avslutta samarbeidet med I3 og sagt at saka skal etterforskast vidare.

Messi vil vente og sjå på bevisa som kjem fram.

– Eg vart litt overraska. Presidenten fortalde oss det same som han sa offentleg og meir kan eg ikkje seie. Sanninga er at eg ser at rare ting skjer. Vi må vente og sjå om det er sant eller ikkje, sa Messi.

(©NPK)