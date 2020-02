Dortmund-trenar Favre om Haaland: – Heile pakken

sport

Haaland vart hylla over heile Europa etter at han med to mål skaut Borussia Dortmund til 2–1-siger over Paris Saint-Germain i Meisterligaen tysdag. Han er den første i historia i den stolte klubben som har skåra i den første seriekampen sin, den første cupkampen sin og den første meisterligakampen sin for dei gule.

– Erling taklar det superbra. Han ser alltid framover, og han vil alltid vinna. Han får til samspelet med dei andre på laget. Han kan skyta med begge bein, han byr på seg sjølv, og han viser ein utruleg vilje. Det er litt av ein totalpakke, seier Favre om 19-åringen, ifølgje nettstaden til klubben.

Medium over heile Europa overgjekk kvarandre i ros av Haaland etter oppvisninga på tysdag. Franske L'Equipe skreiv at nordmannen er «som om Marco van Basten hadde svelgt LeBron James til frukost». Den samanlikninga handlar om målteft og musklar.

Forsvarsfokus

Laurdag tar laget turen tilbake til Bremen, der Haaland måtte takla ein av dei få nedturane sine som Dortmund-spelar. Han skåra i cupkampen for to og ei halv veke sidan, men laget tapte 2–3 i ein dramatisk kamp og rauk ut av cupen.

– Det er ein svært viktig kamp for oss, og me ønskjer å vinna. Då må me vera konsentrerte og forsvara oss som eit kollektiv, seier Favre. Laget hans har skåra flest mål av alle i 1. Bundesliga, men har òg sleppt inn fleire enn nokon av dei andre i tetsjiktet.

Borussia Dortmund er på 3.-plass på tabellen, fire poeng bak serieleiar Bayern München og vil helst ikkje gi frå seg poeng mot nestjumboen.

Revansj neste

Favre har fleire spelarar å gleda seg over. Emre Cans leigeavtale vart omgjord til permanent overgang før kampen mot Paris Saint-Germain, og 26-åringen leverte ein sterk kamp.

– Emre har gjort det særs godt hos oss, og han gir oss mykje offensivt, seier Favre, som også kan gleda seg over utviklinga til 17-årige Giovanni Reyna. I tapet mot Werder Bremen sist vart han den yngste målskåraren i historia til den tyske cupen, og han la opp til Haalands vinnarmål mot Paris Saint-Germain.

– Ser du ikkje Gios kvalitetar, er du blind. Han er utruleg smart, og trass i den unge alderen sin er han allereie særs god. Kva som blir det neste for han? Forhåpentlegvis revansj mot Werder Bremen, seier Favre.

