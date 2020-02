Gitarvirtuosen Golberg er Noregs håp

sport

29-åringen frå Gol er bestemannen med seks strenger på langrennslandslaget.

Føre den klassiske sprintetappen på laurdag i Granåsen i Trondheim er Golberg på 2.-plass i samandraget. Med 1.05 minutt opp til Aleksandr Bolsjunov er han den einaste norske med eit bitte lite realistisk håp om å ta att russaren.

Då NTB fekk snakke med Golberg under den grøne, behagelege togturen i vogn fire frå Meråker til Lerkendal i Trondheim torsdag kveld, handla praten om alt anna enn langrenn, og aller mest om gitarspeling.

Golberg er såpass god at han kunne ha spelt til fest om han hadde hatt eit band rundt seg.

Der dagens 50-åringar lærte å spela av foreldra eller ved hjelp av Lillebjørn Nilsens gitarbok, er hallingen Golberg sjølvlært på anna vis.

– Eg var 18 år då eg kjøpte den første gitaren min og vart brått veldig interessert, og så har det flata litt ut, men eg synest framleis at det er veldig moro å spela. Det er kort veg til å bruke det endå meir, men det er noko med tid og det å ha folk rundt deg som du kan spela med.

YouTube

Golberg fortel at han eig fleire gitarar, både Telecaster, Stratocaster og standard kassegitarar.

– Eg er så heldig at eg er vakse opp i ei tid med YouTube. Ting er ganske tilgjengeleg, og sånn sett er eg sjølvlært. Eg føler at eg treng å gå til nokon som kan det om dette skal bli litt meir, men eg trivst godt med å ha det som hobby.

Golberg har vore ein av Noregs aller beste og jamnaste skiløparar etter jul. Han seier at han er ganske altetande i musikksmaken.

– Eg speler alt mogleg. Eg er mest glad i å høyre på musikk frå 1960- og 1970-talet, men når eg speler sjølv, blir det mest norsk og meir moderne musikk. Eg høyrer og speler alt mogleg rart, Neil Young, Pink Floyd, The Beatles. Alt som er laga på 60- og 70-talet er eit lite hovud over alt, Fleetwood Mac, The Yardbirds.

Helten

– Kven er den store helten?

– Det er John Mayer eg er mest inspirert av. Han er bra, men det er eit stort spektrum. Eg er frå Gol og burde kanskje sagt Lars Håvard Haugen, seier Golberg om Hellbillies-gitaristen frå nabobygda Ål.

Fredag formiddag var Golberg ute og testa dei flotte løypene i Granåsen-anlegget på nordsida av Trondheim sentrum.

Laurdag er det klassisk sprint på programmet. Søndag blir touren avslutta med 15 og 30 kilometer klassisk jaktstart.

Der kan gitaristen Golberg fort bli beste nordmann, men heilt øvst på pallen hamnar han nok ikkje.

Den plassen er reservert til verdscupleiar Bolsjunov.

