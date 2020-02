Gullplanen til Skiskyttar-Vetle: – Skal ikkje dra ein einaste meter

sport

Den blide Geilo-guten har ikkje fått det heilt til så langt i meisterskapen i Anterselva, men motet og humøret er framleis på plass. Christiansen håper han kan få ein perfekt dag når VM blir avslutta med fellesstart. Han vil i så fall sjå slik ut, ifølgje 27-åringen:

– Den perfekte dagen startar med ein «donut» til frukost. Vi har ein ganske god frukostbuffé, så eg må lade opp med det. Når løpet først byrjar, så blir det å liggje og lure bak i rygg, kome seg fram på førsterunden, gå villig og vere med i front på liggjande. Eg skal ikkje dra ein einaste meter, seier Christiansen og held fram:

– Eg skal sleppe meg litt ned i feltet i motbakkane og spare krefter der. Så blir eg med i ein gjeng på fire stykk inn til siste skyting. Der er det litt press, for den eine av oss får ikkje medalje. Og så skyt eg fullt og går ut saman med ein ekstremt seig kar som ikkje kan spurte. Då mosar eg han på oppløpet, og så blir det gull.

Røthe-samanlikning

Christiansen er svært klar over kva som er styrkane og svakheitene hans som skiskyttar. Den storvaksne, tunge og sterke løparen liker ikkje å gå enkeltstart og jage på eiga hand.

– Eg trivst mykje betre i løp der vi går saman. Eg høyrde Sjur Røthe seie at han er ein sosial løpar som liker å gå i felt, og eg kan kjenne meg att i den skildringa. Eg liker å henge, gå litt smart og spare krefter. Eg trur òg at eg skal like godt å stå på standplass og kjempe om noko viktig. Og eg håper eg er god nok til å setje meg i den situasjonen, seier han til NTB.

– Du er ein luring?

– Eg vil seie at eg er ein ulv i saueham. Eg seier ikkje så mykje, og folk trur eg er ganske snill, men eg er rimeleg lur. Du ser ikkje meg dra så mykje på ein fellesstart. Det er mange som irriterer seg over det, men det er sånn eg må gå.

Tøffaste i VM

Vetle Sjåstad Christiansen ventar eit knalltøft løp på siste dag i VM. Då skal alle dei 30 løparane på startstreken ta ut dei siste kreftene sine, og han får mange sterke namn å kjempe imot.

– Du har jo Johannes (Thingnes Bø), sjølvsagt. Han verkar svolten på eit individuelt gull og har lyst til å vinne den distansen. Samtidig viste (Emilien) Jacquelin på jaktstarten at franskmennene absolutt er å rekne med. Og (Quentin) Fillon Maillet er den som går raskast av alle og er i best form. I tillegg har han òg den sterkaste distansen sin på fellesstarten, seier Christiansen.

Han legg til:

– Det blir eit ordentleg «race» på søndag. Eg trur absolutt det blir den tøffaste konkurransen i VM, og som vanleg ligg det an til ein norsk-fransk duell.

