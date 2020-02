Braithwaite får ikkje spele i Meisterligaen

sport

Då Braithwaite vart henta til den katalanske klubben torsdag førre veke, var fristen for å registrere nye spelarar til Meisterligaen allereie gått ut.

Alle klubbar har lov til å setje inn to nye spelarar i troppen før sluttspelet. Dette må gjerast seinast dagen før første kamp i åttedelsfinalane, altså måndag førre veke. Så Braithwaite er uaktuell i Meisterligaen i heile resten av sesongen.

Det spanske overgangsvindauget var i utgangspunktet stengt då Braithwaite vart henta frå La Liga-rival Leganés. Ein særspansk regel opnar derimot for at Barcelona kunne hente inn ein erstattar for langtidsskadde Dembele.

Dansken fekk debuten sin for Barcelona laurdag. Han var involvert i begge skåringane etter han kom inn i det 73. minuttet. Først ved å slå inn til Lionel Messi, før Arthur sette returen frå Braithwaites skot.

(©NPK)