Hovland tok historisk PGA-siger

Etter knallsterke dagar på golfbanen i Rio Grande slo den 22-årige nordmannen seg inn i historiebøkene. Han får cirka 5 millionar kroner for Noregs første PGA-tourseier.

– Du prøver å vinne kvar veke, men å klare det er heilt utruleg. Ei spesiell kjensle, sa Hovland i sigersintervjuet.

Han avgjorde kampen om sigeren med ein svært lang putt på hol nummer 18. Etter at ballen låg i holet braut jubelen laus. Hovland sjølv heva hendene over hovudet.

Amerikanske Josh Teater, som duellerte med Hovland om sigeren, kjempa på si side med tårene då det vart klart at nordmannen hadde vunne. I det norske golfmiljøet var samtidig gleda stor.

«Kun et spørsmål om tid. Den første av mange. Gratulerer Viktor Hovland», skreiv Suzann Pettersen på Twitter.

Dårleg chip

Hovland overtok leiinga i turneringa mot slutten av tredjerunden laurdag. Søndag gjekk han ut i leiarballen og forsvarte leiinga trass ein sisterunde som vart ein berg-og-dalbane i kjensler.

Undervegs måtta han tole ein marerittaktig trippelbogey på hol nummer 11 og ein krutsterk eagle på nummer 15.

– Det vart ein dårleg start, men eg fekk fin birdie på det fjerde holet. Då trudde eg det skulle gå bra, men så kom trippelbogeyen. Han var vond, sa Hovland – og forklarte det som skjedde med ei blanding av glimt i auget og alvor:

– Eg er berre dårleg på å chippe. Eg må jobbe med kortspelet mitt, for der vart eg avslørt.

Frå mareritt til eagle

I forkant av trippelbogeyen leidde nordmannen turneringa med tre slag. Då såg alt særs lyst ut, men som følgje av marerittet var plutseleg forspranget borte. Hovland bomma på utslaget og følgde deretter opp med to nye svake slag.

Etter å ha rista av seg skuffelsen på hol 11 med tre strake par, slo Hovland tilbake på forrykande vis på hol nummer 15. Der chippa han ballen i holet frå godt utanfor greenen til ein uhyggeleg sterk eagle. Plutseleg leidde Hovland på ny turneringa med eitt slag.

Med tre hol igjen å spele sette eit forrykande uvêr inn over banen i Rio Grande. Kraftig regnvêr gjorde forholda krevjande for Hovland og konkurrentane. Det la seg raskt mykje vatn på greenane.

Spelet heldt likevel fram, og på siste hol sette Hovland inn putten som avgjorde sigerskampen. Etterpå kalla han den magiske eagle-chippen på hol 15 «crazy» og den avgjerande putten «rein bonus».

22-åringen vart profesjonell i slutten av juni i fjor. Han gjorde det etter å ha prestert oppsiktsvekkande godt som amatør. Proffdebuten gav han delt 54.-plass.

Søndag passerte han ein ny milepæl i karrieren.

Puerto Rico Open hadde eit solid startfelt, men ei rekke av dei største golfessa spelte i Mexico by samtidig. Der var pengepremiane langt høgare.

Sterkt av Ventura

Turneringa i Puerto Rico gav samtidig ein solid opptur for Noregs andre representant i startfeltet. Kristoffer Ventura avslutta turneringa med ein solid runde fem slag under par og enda med det elleve slag under par totalt.

Det gav delt 20.-plass og rundt 30.000 euro, tilsvarande 300.000 kroner, i innspelte pengar. Det var kjærkomme for 24-åringen som har slite så langt i proffkarrieren.

Søndag kom Ventura til klubbhuset i Rio Grande med éin eagle, fire birdiar og ein bogey på scorekortet. Det var solid og gav solid klatring på resultatlista på avslutningsdagen.

