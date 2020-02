Kollen-arrangøren gir ikkje opp å få løparane inn til Frognerseteren

sport

– Det er meldt kaldt ni dagar fram i tid, så det er vi særs godt fornøgd med, seier pressesjef Ola Tangen i Holmenkollen skifestival til NTB.

Allereie førre veke stadfesta han overfor NTB at både hopp, langrenn og kombinert vil bli arrangert, men at det var uvisst kva trasear som ville nyttast på tre- og femmila.

– Per no er løypa på fem kilometer, men det er for tidleg å seie kor lang ho blir. Vi jobbar med å få den lengre, sa Tangen då.

Måndag gjentar han det same, men seier dei no augnar moglegheita til å få til ei lengre sløyfe. Skal vi tru yr.no, vil det nemleg vere stabilt med minusgrader om nettene dei neste ni dagane. Dermed kan snøkanonane gå for fullt. Det er òg meldt noko snø.

Tangen vil ikkje seie nøyaktig kva for nokre alternative trasear dei har, men fortel at den noverande traseen går i sløyfene rundt stadion. Det må meir snø til om sløyfa om Frognerseteren kan nyttast.

– Vi er ikkje avhengig av uhorvelege mengder snø for å gå opp til Frognerseteren, men vi må ha snø. Vi har ein issole som gjer at snøen legg seg, men også han har fått merke det milde vêret, seier han.

– Vi jobbar med fleire alternative trasear, der stadion og delar opp mot Styggedalen er med i dei vi jobbar med, legg Tangen til.

(©NPK)