Påstand om fire års utestenging for boksaren Hadi Srour etter EPO-bruk

Påstanden frå antidopingbyrået er på fire års utestenging med start frå 16. september i fjor. I ei pressemelding skriv Antidoping Norge at Srour òg har brote reglementet for meldeplikt fleire gonger.

Vedtaket vart gjort 28. januar, heiter det i ei pressemelding måndag.

– Også B-prøven stadfesta funnet i A-prøven, seier Katharina Rise, leiar av påtalenemnda i Antidoping Norge til NTB.

Srour var raskt ute med kritikk av Antidoping Norge då saka vart offentleg i fjor.

– Etterforskarane forhøyrde meg, men dei var ikkje ute etter å høyre versjonen min eller å få sanninga. Dei bad meg to gonger om å tilstå. Den siste gongen slo dei òg av lydopptakaren, sa Srour på ein pressekonferanse 4. september.

– I tillegg til at tidspunktet ikkje stemmer, har eg verken ressursar, kapasitet, team eller legar til å ta dette stoffet. Det kan berre kome inn i kroppen ved at du sprøytar det inn, seier han.

– Det finst ikkje noko logisk bevis på dette, og inga forklaring, anna enn denne tvilsame testen. Eg har etterlyst ein analyserapport, men ikkje fått han.

– Det har tatt litt tid før saka vart endeleg avgjord frå vår side. Det er fordi Srour har bede om at vi skulle gjere ytterlegare undersøkingar. Basert på det har vi òg fått denne prøven vurdert av andre internasjonale akkrediterte laboratorium, i tillegg til det norske laboratoriet som er akkreditert av Wada, seier Rise.

– Dei har kome til same resultat, uavhengig av kvarandre, seier Rise som fortel at Srour ønskte at det skulle gjerast fleire etterforskingssteg av Antidoping Norge.

Det vart i hovudtrekk følgt opp.

Påtalenemnda har ikkje vore i kontakt med utøvaren, men Srour er informert om påtalevedtaket.

– No blir saka send til domsutvalet i Norges idrettsforbund. Så er det dei som tar ei vurdering av vidare behandling av saka, seier Rise.

Srour var sett som ein mogleg OL-deltakar i Tokyo-leikane seinare i år.

