Srour-prøver testa òg i utlandet: Risikerer fire års utestenging for EPO-bruk

Påstanden frå Antidoping Norge er på fire års utestenging med start frå 16. september i fjor. I ei pressemelding skriv antidoping-instansen at Srour òg har brote reglementet for meldeplikt fleire gonger.

Vedtaket vart gjort 28. januar, heiter det i ei pressemelding måndag.

– Også B-prøven stadfesta funnet i A-prøven, seier Katharina Rise, leiar av påtalenemnda i Antidoping Norge til NTB.

Srour var raskt ute med kritikk av Antidoping Norge då saka vart offentleg i fjor.

– Etterforskarane forhøyrde meg, men dei var ikkje ute etter å høyre versjonen min eller å få sanninga. Dei bad meg to gonger om å tilstå. Den siste gongen slo dei òg av lydopptakaren, sa Srour på ein pressekonferanse 4. september.

Viser til advokat

Srour ønskte ikkje å kommentere saka overfor NTB måndag, men viser til advokaten sin, Brynjar Meling.

– Eg er skeptisk til det tolkingsresultatet dei har kome til, seier Meling til NTB.

– Klienten min tar klar avstand frå at han har tatt sprøyter. Han har gjort greie for kvar han var føre prøvetakinga. Det er ikkje noko som tilseier at han ville tent på å setje ei slik sprøyte.

Srour skal ha vore på Stavernfestivalen i perioden han fekk i seg EPO. – Antidoping Norge meiner eg sette injeksjonar med syntetisk EPO då eg var på festival i Stavern og sprang etter damer og drakk alkohol, sa Srour 4. september ifølgje NRK.

Utvida

– Det har tatt litt tid før saka vart endeleg avgjord frå vår side. Det er fordi Srour har bede om at vi skulle gjere ytterlegare undersøkingar. Basert på det har vi òg fått denne prøven vurdert av andre internasjonale akkrediterte laboratorium, i tillegg til det norske laboratoriet som er akkreditert av antidopingbyrået Wada, seier Rise.

– Dei har kome til same resultat, uavhengig av kvarandre, seier Rise som fortel at Srour ønskte at det skulle gjerast meir i etterforskinga til Antidoping Norge.

Det vart i hovudtrekk følgt opp.

Unøyaktig

– Vi har fått det vurdert av andre miljø utanfor Wada som er sterkt kritiske, seier Meling.

– Dette er blant biologar som vil bli vitne i sak, seier Meling utan å spesifisere kven det er snakk om.

Han meiner at testresultata er altfor unøyaktige til å kunne dømme Srour.

– Du får eit inntrykk at ein heller vil ha 10 uskuldig dømde, enn at ein skuldig går fri.

Innvendingar

Påtalenemnda har ikkje vore i kontakt med utøvaren, men Srour er informert om påtalevedtaket. – No blir saka send til domsutvalet i Norges idrettsforbund. Så er det dei som tar ei vurdering av vurdere behandling av saka, seier Rise.

– Vi kjem no til å melde innvendingane våre, seier Meling.

Srour var sett som ein mogleg OL-deltakar i Tokyo-leikane seinare i år.

