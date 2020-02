Virusfrykt utset fotballstarten i Sør-Korea – rammar norsk landslagsspiss

sport

Sesongen skulle opphavleg ha starta til helga, men frykta for det nye koronaviruset covid-19 gjer at sesongstarten no er utsett på ubestemt tid.

«K-league har bestemt å utsetje 2020-sesongen inntil spreiinga av covid-19-viruset lettar», heiter det i ei fråsegn frå den sørkoreanske ligaen måndag.

Det tyder at landslagsspissen Bjørn Maars Johnsen må vente på seriepremieren i den nye klubben sin Ulsan Hyundai. Johansen, som var på lån frå AZ Alkmaar til Rosenborg førre sesong, skreiv i januar under for den sørkoreanske toppklubben.

Ulsan Hyundai enda på andreplass i sørkoreanske K League i 2019.

(©NPK)