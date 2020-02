Fotballforbundet opnar for alkoholservering

sport

Med endringa som no er vedtatt av NFF-styret, vil det i framtida bli opp til kommunane å avgjere om det skal serverast alkohol til den vanlege supporteren på arenaene, skriv VG.

Fram til no har klubbane berre hatt lov til å servere øl og vin på VIP-område.

– Ifølgje regelverket som har eksistert, har det vore nulltoleranse for alkoholservering på stadion. No blir det gjort ei endring. Dette er ei alminneleggjering. No gir vi alle moglegheita, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Vedtaket i NFF-styret inneber at det framleis ikkje vil vere tillate med alkohol på tribunane. Dermed blir det opp til klubbane sjølv å finne ei tilfredsstillande løysing for sal på arenaen.

– Det er ein del rammer og reglar som lokale styresmakter set. Korleis det vil føregå på dei ulike arenaene, vil vere veldig ulikt. Det kjem an på både kommunane og klubbane, seier Bjerketvedt til VG.

Han er klar på at det har vore full semje i forbundsstyret om å vedtaket som no er gjort.

Endringa trer i kraft allereie komande sesong.

(©NPK)