Håvard Bøkko legg opp etter VM

Det stadfesta 33-åringen på ein pressekonferanse på Hamar onsdag.

– Søndag har eg den siste dagen min på jobb. Det blir det siste, sa Bøkko.

Han fortalde deretter at allround-VM på heimebane har vore det store målet sidan OL i Pyeongchang for to år sidan. Draumen har vore å avslutte karrieren med ein medalje.

– Det er litt usannsynleg no, men eg håpar å gjere tre gode løp og få oppleve skipet for siste gong med skøyter på beina, seier Bøkko.

Bøkko har ein lang og innhaldsrik karriere bak seg. Merittlista inneheld eitt gull og éin bronse i OL. Gullet kom på lagtempoen i vinterleikane i Pyeongchang i 2018. Bronsemedaljen tok han på 1500-meteren i Vancouver åtte år tidlegare.

I VM-samanheng har han eitt gull, åtte sølv og to bronsemedaljar. Gullet tok han på 1500 meter i enkeltdistanse-VM i Inzell i 2011. Fire gonger har 33-åringen vore nummer to i allround-VM.

Hallingdølen har òg to sølv og fire bronsar frå allround-EM.

Bøkko slo gjennom på skøyteisen midt på 2000-talet. I november 2005 sette han tre juniorverdsrekordar på kort tid. Same år vart han den 12. skøyteløparen i verda som sneik seg under 150 poeng på adelskalenderen.

33-åringen har samtidig levd i skuggen av det nederlandske fenomenet Sven Kramer gjennom store delar av karrieren.

I 2011 braut han ut av landslaget og danna privatlaget Team CBA under leiing av Peter Mueller.

Bøkko har slite med å finne toppforma denne sesongen. No er avgjerda tatt om at karrieren stoppar etter VM på heimebane i helga.

