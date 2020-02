Heiberg om virusfrykt og OL: – IOC er sjølvsagt bekymra

sport

Heiberg seier til NTB at IOC følgjer nøye med på situasjonen og held seg godt informert.

– Vi ser på moglege konsekvensar, og når vi må ta ei endeleg avgjerd dersom denne utviklinga held fram, seier Heiberg som legg til at det inntil vidare er «business as usual».

– Er du bekymra?

– Førebels ikkje.

– Er IOC bekymra?

– Ja, IOC er sjølvsagt bekymra. Derfor seier eg at vi følgjer nøye med på det som skjer, ikkje berre i Kina, men også i Japan. IOC er nøydde til å vere på ballen absolutt heile tida, seier den norske æresmedlemmen.

– Veldig usannsynleg

Heller ikkje det medisinske apparatet i den norske OL-troppen er bekymra per dags dato, skriv Aftenposten.

– Det er noko vi frå helseteamet diskuterer, men det er ikkje noko som bekymrar oss per i dag. Vi følgjer med og diskuterer informasjonen som kjem frå veke til veke, seier Thomas Torgalsen, medisinsk ansvarleg for sommar-OL i Olympiatoppen.

Men Torgalsen seier at dersom viruset blir ein global, langvarig epidemi med store utbrot utover våren og sommaren, vil OL sannsynlegvis ikkje bli arrangert.

– Førebels ser det ut til at dette er veldig usannsynleg, seier han.

Ingen kriseplan

Ei OL-avklaring må uansett kome i god tid av omsyn til mellom anna utøvarar, medium og sponsorar.

Tysdag sa IOC-medlem Dick Pound, som har lengst fartstid av alle IOC-medlemmene, at ei avgjerd om gjennomføring av Tokyo-OL må gjerast seinast om tre månader. Det er ei fråsegn Heiberg stiller seg bak.

– Ja, eg har tenkt mai, og det stemmer med kva Dick seier, seier han til NTB.

Heiberg seier IOC aldri har tenkt at noko slikt kunne skje, og at det heller ikkje finst nokon kriseplan.

– Dette skjer, og ein har tid til å førebu det. Derfor blir det følgt nøye med, og ein prøver å finne eit tidspunkt der ein må seie anten eller. Og det ligg cirka tre månader unna.

Japans regjering står derimot fast på at sommar-OL i juli og august går som planlagt trass i aukande global virusfrykt.

Kabinettsekretær Yoshihide Suga sa onsdag at det er IOCs offisielle haldning at alle førebuingar til leikane går som planlagt, og at det ikkje er nokon grunn til å tvile på at dei blir avvikla, sjølv om covid-19-viruset òg har nådd Japan og at det er fare for ein viruspandemi.

(©NPK)