KrF rasar over alkoholvedtaket til Fotballforbundet

Det er styret i Norges Fotballforbund som har vedteke å opne for alkoholservering på fotballarenaene i landet frå neste sesong. Endringa inneber at det i framtida blir opp til kommunane å avgjere om det skal serverast alkohol til den jamne supporter i samband med kamp.

Fram til no har klubbane berre hatt lov til å servere øl og vin på VIP-områda.

– Det er ikkje ei veldig stor endring vi no gjer. Det er å endre regelverket etter praksisen. Det dreier seg ikkje om alkohol på tribunen, det er framleis absolutt forbode, men at det blir lov med alkohol i stadionanlegg, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Han peikar på at klubbar som Viking og Mjøndalen allereie har alkoholservering ved anlegga sine.

– Vi veit at det er sett opp telt rundt visse banar, vel å merke basert på løyve frå lokale skjenkjestyresmakter og lokale politivedtekter, seier Bjerketvedt.

KrF rasar

I Kristeleg Folkeparti vart nyheita på onsdag teken imot med raseri.

– Eg blir rasande når eg høyrer om vedtaket NFF no gjer, seier stortingsrepresentant Jorunn Lossius til NTB.

Ho sit i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Alkohol høyrer ikkje heime på sportsarenaer. NFF har eit ansvar for å skape gode og trygge arenaer for barn og unge, der alle kan delta i idrettsgleda, held Lossius fram.

Stortingspolitikaren kallar det sterkt beklageleg at Fotballforbundet «opnar opp for presset om å selje alkohol og set dette omsynet føre barna».

– Dette bryt tvert med den gode og trygge kulturen vi har i Noreg. Noko av det vi er stolte av i Noreg, er at vi har alkoholfrie soner – særleg der barn og unge er til stades, seier Lossius.

Kritisk og positive

Også Arbeidarpartiet er kritisk til NFF-vedtaket.

– Eg er kritisk til ei utvikling der det blir stadig meir alkoholservering på idrettsarenaer, så eg hadde gjerne sett at NFF ikkje hadde gjort dette vedtaket, seier idrettspolitisk talsperson i Ap Trond Giske til NTB.

I Framstegspartiet står derimot jubelen i taket. Der meiner dei no at fotball blir endå meir morosamt.

– Dette er fantastiske nyheiter. At nordmenn kan få høve til å nyte ein øl eller to på stadionanlegg, er med på å auke idrettsgleda blant folk flest. Dette er norsk kultur på sitt beste, seier Frps idrettspolitiske talsmann Himanshu Gulati.

Bekymra

Tage Pettersen i Høgre ser ikkje den store utfordringa med å opne for alkoholservering, og avviser at dette er problematisk med tanke på at familiar med barn går saman på fotballkamp.

– Går ein til dømes på teater, så kan mor drikke vin medan familien er på framsyning, seier Pettersen, som meiner det er eit større problem at mange tilskodarar kjem sterkt rusa til stadion.

Alkovettorganisasjonen Av-og-til delar ikkje Frps gledesscener og er bekymra.

– Når ein stor aktør som elles tek eit stort samfunnsansvar, seier at dette er greitt, sender det svært sterke signal til klubbar, kommunestyre og andre idrettar, seier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud.

