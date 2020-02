KrF rasar over alkoholvedtaket til fotballforbundet

sport

Det er styret i Norges Fotballforbund som har vedtatt å opne for alkoholservering på fotballarenaene i landet. Endringa inneber at det i framtida vil bli opp til kommunane å avgjere om det skal serverast alkohol til den vanlege supporteren i samband med kamp.

Fram til no har klubbane berre hatt lov til å servere øl og vin på VIP-område.

– Det er ikkje ei veldig stor endring vi no gjer. Det er å endre regelverket etter praksis. Det dreier seg ikkje om alkohol på tribunen, det er framleis absolutt forbode, men at det blir tillate alkohol i stadionanlegg, seier generalsekretær Pål Bjerketvedt til NTB.

Han peikar på at klubbar som Viking og Mjøndalen allereie har alkoholservering knytt til anlegga sine.

– Vi veit at det er sett opp telt rundt enkelte banar, vel å merke basert på løyve frå lokale skjenkjemyndigheiter og politivedtekter, seier Bjerketvedt.

KrF rasar

Det var VG som omtala det generalsekretæren kallar «meir enn endring av vedtekter enn praksis» først.

I Kristeleg Folkeparti vart nyheita på onsdag tatt imot med raseri.

– Eg blir rasande når eg høyrer om vedtaket NFF no gjer, seier stortingsrepresentant Jorunn Lossius til NTB.

Ho sit i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

– Alkohol høyrer ikkje heime på sportsarenaer, NFF har eit ansvar for å skape gode og trygge arenaer for barn og unge, der alle kan delta i idrettsgleda, held Lossius fram.

Avviser opne kraner

Stortingspolitikaren kallar det sterkt beklageleg at fotballforbundet «opnar opp for presset om å selje alkohol og set dette omsynet føre barna».

– Eg håper dei er villige til å revurdere heile vedtaket, seier Lossius, som kallar vedtaket i NFF-styret eit steg i «heilt feil retning».

– Dette bryt tvert med den gode og trygge kulturen vi har i Noreg. Noko av det vi er stolte av i Noreg, er at vi har alkoholfrie soner – spesielt der barn og unge er til stades, seier Lossius.

Generalsekretær Bjerketvedt understrekar på si side at vedtaket NFF no har gjort, ikkje tyder opne kraner på fotballarenaene i landet. Han er vidare klar på at det har vore full semje i forbundsstyret om vedtaket som no er gjort.

Endringa trer i kraft allereie komande sesong.

