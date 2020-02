Beckhams Solskjær-attest: – Han gjer det bra og følgjer Ferguson

sport

– Eg synest han har gjort ein god jobb. Han gjer som sjefen (Alex Ferguson) og er positiv til spelarane. Ferguson kritiserte aldri ein spelar frå eigen klubb. På det området er Ole akkurat lik, seier Beckham til Sky Sports.

– Ole lærer og vil halde fram med det, men han kjem til å verne eigne spelarar og Manchester United. Fansen står bak han fordi han er ein flott person, og alt han har gjort for Manchester United opp gjennom åra.

United har sju kampar på rad utan tap. Tabellposisjonen er betra mykje dei siste vekene, og klubben augnar eit håp om å kome inn blant dei fire beste i Premier League før sesongen blir avslutta i mai.

– Det var klart at det ville bli ein overgangsfase då Ferguson gav seg (2013). Og etter så mykje suksess for United var det naturleg at andre klubbar ville oppnå det same ein periode, seier Beckham.

Den tidlegare midtbaneeleganten spelte fleire sesongar med Solskjær i United. Dei var saman om å vinne titteltrippelen i 1999.

Beckham er i desse dagane klar for debut med eigen klubb (Inter Miami) i den amerikanske fotballserien MLS.

