Katastrofestart for Hovland i Florida

sport

Hovland, som starta på hol ti, fekk det tungt frå start i opningsrunden med bogey allereie på første holet. Det vart birdie på hol tolv og tre, men det hjelpte lite for nordmannen.

Bogey vart det på hol ti, tretten, femten, atten, to og fire, før det vart dobbeltbogey på hol seks. Bogey, birdie og bogey på dei tre siste hola sørgde for at Hovland enda dagen sju slag over par.

Hovland kjem til turneringa i Palm Beach frå Puerto Rico, der han sikra den første PGA-tittelen for seg og Noreg. I Florida denne veka er konkurransen mykje tøffare.

Zach Johnson (USA) leier akkurat no med tre under par. Hovland ligg på ein delt 95.-plass. 40 spelarar har enno ikkje starta.

Hovland må vere blant dei 70 beste etter fredagen for å klare cuten og dermed få spele laurdag og søndag. I fjor gjekk cuten på to slag over par.

(©NPK)