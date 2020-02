Etter bragda mot Celtic: – Solbakken eineståande for dansk fotball

sport

Storavisa Ekstra Bladets sportsredaktør Allan Olsen skreiv dette i etterkant av 3–1-sigeren (4–2-sammenlagt) i Glasgow torsdag.

– Dette resultatet kallar igjen på den aller største respekten for Ståle Solbakken og den eineståande innsatsen hans for dansk fotball. FCK er lokomotivet for Danmark, men dessverre òg temmeleg einsam i jakta på dei viktige Uefa-poenga. På 52-årsdagen sin flytta Solbakken igjen FCK inn på scena i eit europeisk rampelys.

– Det kan godt vere at FCK hostar og harkar i den danske Superligaen, men på kalde europeiske kveldar kjem ressursane fram.

FCK slit i den heimlege serien etter å ha vorte ramma av mange skadar over tid, men er no sikra to nye kampar i Europaligaen. Solbakkens posisjon i dansk fotball er unik. Han har i periodane sine i FCK stort sett har kjempesuksess, både på banen og med kjøp og sal av spelarar.

– Eg stolt av gutane. Det er små marginar som avgjer i kampar som dette. Det skal vi alltid hugse på, sa Solbakken etter Glasgow-triumfen.

Celtic-troppen vakna til slakt i skotske aviser. – Total kollaps, skriv Daily Record.

Ajer og Elyounoussi får middels karakter på spelarbørsane.

