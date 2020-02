Grimsbø og Frafjord melder seg klare for Noreg

sport

Grimsø er òg høgaktuell til OL. Det er ikkje sikkert at det er slik med den tidlegare landslagskapteinen Frafjord.

– Eg stiller opp no for å hjelpe laget til OL. I utgangspunktet er eg ikkje aktuell for OL-spel. Eg ønskjer å bidra for laget i kvalifiseringa, og det ønskjer òg Thorir, seier Frafjord til NTB.

Thorir Hergeirsson får òg med seg Veronica Kristiansen, Amanda Kurtovic og Henny Reistad. Ingen av dei var med i VM i Japan i desember. Då var dei skadde.

OL-kvalifiseringa blir spelt i slutten av mars. Montenegro, Romania og Thailand er dei tre andre laga i Noregs gruppe 3. Dei to beste går til OL i Japan i sommar.

– Dette blir utruleg spennande, eg og laget gleder oss masse. Vi har ikkje spelt så viktige kampar på denne tida av året i heile trenartida mi. Og vi har eit spennande mannskap som vil slåst for denne OL-plassen, fortel landslagssjefen.

