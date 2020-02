Sagosen jublar for VM på heimebane: – Heilt magisk!

sport

Det er sett på som ein stor fordel med heimebane. Ikkje minst i hovudrunden og cupspelet der kampane ofte er svært jamne. Noreg har tatt to VM-sølv dei siste åra og tapt begge finalane mot vertsnasjonen (Frankrike og Danmark).

I VM-sluttspelet i 2025 er finale og bronsekamp lagde til Noreg. Det vart klart då styret i Det internasjonale handballforbundet (IHF) fredag kunngjorde tildelingane av dei komande verdsmeisterskapane.

– Heilt magisk det der. Det er jo heilt fantastisk! Var useieleg moro no i januar i Trondheim, og det å få spelt alt i Noreg blir ein draum, seier Sander Sagosen til NTB.

Noreg, Danmark og Kroatia hadde levert felles søknad om å få ansvaret for VM 2025 for menn. Søknaden fekk tilslutning.

Medaljekampar i Oslo

– Etter ti år utan meisterskap på norsk jord markerte EM i januar starten på ein hektisk og morosam periode for oss, seier generalsekretær i Norges Håndballforbund, Erik Langerud i ei pressemelding.

– Som medarrangør av sluttspel er målet vårt å skape engasjement og idrettsglede for menneske i alle aldrar, frå ulike bakgrunnar og frå ulike land. Vi håpar og trur aktivitetar som dette gir auka rekruttering til sporten vår. I tillegg er det inga ulempe at landslaga våre får spele meisterskapskampar føre sitt eige heimepublikum. Vi er derfor svært glade for dagens kunngjering frå Det internasjonale handballforbundet (IHF), legg han til.

Trondheim, Stavanger, Drammen og Oslo er planlagt som vertskapsbyar for den norske delen av arrangementet.

Medaljekampane kjem til å bli spelte i storhallen på Fornebu.

Det mest sannsynlege er òg at Noreg speler alle kampane sine før ei eventuell finalehelg i Trondheim Spektrum. Det var ein stor suksess i EM tidlegare i år.

To innleiingspuljar vert avgjorde i Noreg, i tillegg til ei gruppe i hovudrunden. Så blir det òg ein kvart- og ein semifinale på norsk jord, uavhengig av om Noreg er kvalifisert for desse.

Fjerde meisterskapar

– Dette er i samsvar med den grunnleggjande strategien vår for norsk handball, om å føre handballen nærare publikum og folket. Meisterskap på heimebane er viktig når vi skal inspirere barn og unge til å spele handball, seier handballpresident Kåre Geir Lio i ei pressemelding.

Sluttspelet blir den fjerde seniormeisterskapen i handball på norsk jord i perioden 2020–2025. I januar i år gjekk EM for menn i mellom anna Noreg.

Noreg har aldri før hatt VM-kampar for menn. I 2023 går ein del av VM-kampane for kvinner i Noreg.

