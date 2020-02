Sundby kjempar med ryggplager, stadfestar Kollen-start

sport

Langrennsprofilen måtte avbryte Ski Tour 2020 før dei to siste etappane i Trondheim og sådde tvil om kor mykje meir langrenn det vart på han denne vinteren.

No håpar Sundby at tiltaka han har sett i gang for ryggen, har hjelpt. Renna i Lahti i helga går utan 35-åringen. Han stiller heller ikkje i verdscupavslutninga i Canada og USA i mars.

– Eg er tilbake i Kollen. Det blir Kollen og Birken, tenkjer eg. Og så del to av NM. No har eg køyrt i gang med veldig mange tiltak. Dei neste løpa blir litt for å teste dei tiltaka, forklarer Sundby til Nettavisen.

Han trur han kan kjempe blant dei seks beste på femmila om kroppen speler på lag.

Veteranen er litt rådvill med tanke på framtida. Det er frustrerande når ryggen ikkje vil spele på lag.

– Det går greitt på éin distanse, men når det blir mange distansar på rad så er det noko som ikkje fungerer. Det har skjedd nokre gonger no. Eg har innimellom hatt det eine gode løpet, men så kjem dag to og så er det berre skitdårleg.

Sundby verkar bestemt på å slå tilbake neste sesong. Han har starta jobben med å finne ut korleis problema skal løysast.

– Eg har ikkje noko val. Eg må sjå framover. Dette må ordne seg før neste sesong byrjar. Det er litt det vi held på med no. No skal vegen vidare teiknast. Eg må finne ein strategi. Eg trivst ikkje så godt med det her, men eg må erkjenne at det er sånn no.

Femmila i Holmenkollen går søndag 8. mars.

