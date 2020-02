Sveitsiske toppkampar utsette av virusfrykt

sport

Det stadfesta ligaleiinga i ei fråsegn fredag ettermiddag. Avgjerda om utsetjing kom kort tid etter at regjeringa i landet hadde lagt ned forbod mot gjennomføring av alle arrangement der meir enn 1000 menneske er venta å delta.

Bakgrunnen for dei drastiske grepa er at 15 menneske har fått påvist covid-19-viruset i Sveits dei siste dagane. No blir det jobba hardt for å hindre ytterlegare smittespreiing.

Leiinga i den sveitsiske fotballigaen opplyser at ei avgjerd rundt planlagde kampar neste veke vil bli tatt i samråd med klubbane og styresmaktene i landet.

Forbodet som fredag vart lagt ned mot store arrangement, ramma mellom anna eit planlagt motorshow i Genève neste veke.

(©NPK)