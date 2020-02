Ventetida over for Myrhol, tilbake på banen denne helga

sport

Myrhol var så smått på banen for andrelaget til klubben for ei vekes tid sidan, men no ventar topp motstand i den danske serien.

– Eg gleder meg heilt vilt til å spele igjen. Det er alltid irriterande å ikkje kunne bidra på banen, spesielt når vi har så mange viktige kampar på vinteren, seier Myrhol til Skjerns nettside.

– Eg vil gi alt eg har. Så får vi sjå kor mange minutt det blir, seier Myrhol.

I eit intervju med NTB for ein månads tid sidan antyda Myrhol at comebacket nærma seg.

– Inngrepet var vellykka. Eg har i eige hovud sett meg ein frist til 1. mars med å vere tilbake i kamp. Så får vi sjå om det går. No kastar eg ballen så mykje eg kan, men har ikkje kontakt på banen med andre spelarar. Eg driv eigentleg med ei ny sesongoppkøyring. Det har eg gjort fleire gonger denne sesongen, sa han.

Fristen heldt han. Søndag er det 1. mars.

Myrhol er truleg høgaktuell for OL-kvalifiseringa i april. Der møter Noreg Brasil, Sør-Korea og Chile.

(©NPK)