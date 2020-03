Landslagshoppar mistar Raw Air etter kraftig hjerneristing

sport

Skiforbundet stadfestar måndag at Bråten går glipp av den gjæve hoppturneringa som startar i Holmenkollen komande helg.

– Skia skar ut i landinga, og eg vart med i rotasjonen og slo bakhovudet ganske kraftig. Det var litt hardt i landinga den dagen, så det small bra i hovudet, seier Bråten om treningsfallet.

Fallet skjedde på dagen eitt år etter at Etnedal-hopparen var med på det norske VM-laget som sikra bronse i Seefeld.

Inneverande sesong har vore trøblete for Bråten. I fjor sommar knekte ho armen under treningsleiren til landslaget i Russland og pådrog seg deretter ein ryggskade.

No var uhellet ute igjen.

– Eg trøystar meg med at det var eit bra hopp. Og dei siste månadene har eg jobba knallhardt for å kome tilbake. Derfor er det ekstra kjedeleg at det skulle skje akkurat no føre Raw Air på heimebane, seier Bråten.

Landslagssjef Christian Meyer føler med eleven.

– Ingebjørg har gjort ein veldig bra jobb med trening på heimebane den siste tida. Hoppinga har sett stadig betre ut, men så skjer dette, seier han.

