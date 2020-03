NFF styrkjer den medisinske innsatsen rundt landslaga på grunn av koronaviruset

sport

Tre norske kvinnelandslag i fotball skal denne veka delta i turneringar Algarve i Portugal og på La Manga og i Marbella i Spania.

– Vi har ein løpande dialog med Uefa, og har òg vore i dialog med arrangøren i Spania og Portugal som følgje av den situasjonen som har oppstått. Og vi følgjer råda frå helsestyresmaktene i Noreg, seier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Anderssen i Norges Fotballforbund.

– Alle lag som reiser, får med kvar sin lege, som har eit utvida ansvar for å følgje med på tiltak, seier ho.

Det er ikkje vedtatt noko rundt den viktige Serbia-kampen til herrelandslaget for menn på Ullevaal 26. mars. Noreg må vinne for å ha sjanse til å nå EM-sluttspelet i juni.

Tvedt Anderssen viser til at Uefa så langt har sagt at alle arrangement går som planlagt, men at NFF òg er i dialog med norske helsestyresmakter.

(©NPK)