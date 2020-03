sport

– Vi har ikkje fått nokon rapportar om svartebørshandel hittil. Men vi er sjølvsagt veldig kritiske til om det blir skapt ein eigen marknad utanfor den offisielle. Så er det jo ikkje noko ukjent fenomen at det blir selt billettar på andrehandsmarknaden i samband med veldig populære kampar, seier generalsekretæren i fotballforbundet Pål Bjerketvedt til NTB.

På finn.no ligg det ute ei lang rekkje førespurnader om kjøp av billettar til kampen. Tilboda ligg i mange tilfelle godt over pålydande pris. Også i andre kanalar er billettar i spel. Kampen vart utseld (27.200 tilskodarar kjem inn) kort etter at salet starta.

Pågang

Bjerketvedt meiner at NFF «kunne selt det dobbelte, minst 50.000 billettar» til Serbia-kampen. Skulle Noreg slå serbarane, ventar finale i nasjonsligaen mot anten Israel eller Skottland tysdagen etter. Også han blir spelt på Ullevaal. To norske triumfar tyder plass i EM til sommaren.

– Sjølv om det er berre fem dagar mellom kamp éin og to, så er vi ikkje engstelege for at vi ikkje sel ut dersom det blir siger over Serbia. Det er mykje som skal skje, men det fiksar vi. Vi har lagt ein god plan, seier Bjerketvedt.

Noreg har ikkje deltatt i eit seniorsluttspel i herrefotball sidan EM i 2000. Då vart laget slått ut i gruppefasen under leiinga av Nils Johan Semb. I opningskampen slo Noreg Spania 1–0 etter mål av Steffen Iversen.

