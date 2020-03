Solskjær etter keepertabben: – De Gea er den beste keeperen i verda

sport

Før det hadde gått tre minutt av kampen mot Everton, bomma de Gea stygt då han klarerte ballen rett i Dominic Calvert-Lewin og i eige nett.

Tabben var den sjuande feilen hans som har leidd til mål sidan starten av førre sesong, delt flest i Premier League. Etter fleire viktige redningar seinare i kampen på søndag støtta Solskjær keeperen sin.

– David viste her i dag, ved reaksjonen sin med måten han gjorde opp for seg og redda (Gylfi) Sigurdssons målsjanse på slutten, at han for meg er den beste keeperen i verda, sa Solskjær på pressekonferansen etter kampen.

Solskjær kom med tillitserklæringa til de Gea etter eit spørsmål om ein annan keeper i Premier League som er Manchester Uniteds eigedom, Dean Henderson.

Keeperen er på utlån hos Sheffield United, som har overraska stort i årets sesong, mykje takk vere ni kampar utan baklengs med Henderson i mål.

– Han gjer det veldig bra for tida, og dagen han kjem tilbake, vil han kjempe om å spele her òg, sa Solskjær om Henderson.

