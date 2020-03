Tap for Zuccarello og Wild etter tett oppgjer mot Capitals

sport

Minnesota ligg eitt poeng bak Nashville Predators i kampen om å kare til seg ein plass i årets Stanley Cup og hadde ambisjon om å vinne den fjerde kampen sin på rad då dei møtte Capitals heime i Saint Paul søndag kveld.

Laget vann førre veke tre kampar på fire dagar, men utan at norske Mats Zuccarello greidde å kome seg på lista over målskårarar. 32-åringen kunne notere seg tre skot mot mål i kampen søndag, men utan å få pucken i nettet bak Capitals-målmannen. Han fekk 15 minutt og 33 sekund på isen i kampen der han òg fekk merksemd då han tidleg i kampen hoppa opp og nikka til pucken som kom farande gjennom lufta.

Frå 1–0 til 1–2

Kampen starta med leiing for heimelaga då Ryan Donato først bomma på Capitals-målet, men snudde og frå baksida av buret fekk vippa pucken inn til ei 1–0-leiing. Ho vart likevel ikkje ståande lenge. Capitals' russiske målmaskin Alex Ovetsjkin la først inn eitt mål etter sju minutt. Deretter kom lagkamerat Richard Panik og sette Capitals i 2–1-leiing tre minutt seinare, før Ovetsjkin auka leiinga med endå eit mål eit halvt minutt seinare.

Det var mål nummer 45 til russaren denne sesongen og det 703. totalt i karrieren i NHL. Til samanlikning har Zuccarello hittil skåra 14 denne sesongen og 128 totalt i si tid i NHL totalt.

Sterkast borte

Minnesota Wild gav ikkje opp kampen og hadde fleire skot på mål enn motstandaren i første periode. Kevin Fiala fekk inn ei redusering, så heimelaga kunne gå til første pause på stillinga 2–3.

Andre periode gjekk utan mål for nokon av laga, men berre 40 sekund ut i tredje periode auka Capitals leiinga ytterlegare då Tom Wilson la på til 4–2. Wild jobba for å hente inn leiinga og i overtal, etter 13 minutt, sende Fiala pucken til lagkamerat Zach Parise som like føre mål lurte pucken mellom beina på Capitals-målmann Braden Holtby.

Washington Capitals er laga i NHL med flest bortesigrar og prova med 4–3-resultatet søndag endå ein gong at dei var sterkast på bortebane.

(©NPK)