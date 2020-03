Tidlegare Liverpool-stjerne forlèt Sørloths Trabzonspor, utestengt i fire månader

sport

– Kontrakten signert mellom klubben vår og Daniel André Sturridge har vorte gjensidig avslutta, står det i meldinga publisert på den tyrkiske presseplattforma KAP.

Den tidlegare Liverpool-spissen fekk ein god start på Tyrkia-opphaldet med 4 mål og like mange målgivande pasningar på sine elleve kampar for klubben.

Men til liks med tidlegare sesongar har skadeproblem øydelagt for spissen som fekk masse skryt av lagkamerat Alexander Sørloth i eit intervju i januar.

– Sturridge er ein fantastisk fotballspelar med ein utruleg venstrefot. Eg føler at kvar gong han får ballen og snur ansiktet mot mål, gir han meg ballen viss han ser meg, sa Sørloth om spisskollegaen sin.

No står Sturridge utan klubb etter at overgangsvindauga i dei største europeiske ligaene er stengde. Spissen har tidlegare vorte linka til lag i amerikanske MLS, som serieopna i helga.

Måndag ettermiddag kom òg beskjeden om at Sturridge ikkje kan signere for nokon ny klubb i det heile. Sturridge vart først utestengt i to veker sist juli grunna at han vart skulda for å ha gitt innsideinformasjon vidare om potensielle spelarovergangar.

Det var denne straffa som Englands fotballforbund (FA) anka, og som dei altså fekk gjennomslag for. Sturridge er òg pålagt ei bot på rundt 1,7 million norske kroner.

Den tidlegare Liverpool-spissen er utestengd for brot på bettingreglane fram til 17. juni.

