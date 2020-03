Sjølvkritiske Jakob Ingebrigtsen: – Eg kjem til å prøve igjen

sport

Tenåringen hudfletta seg sjølv etter at han enda opp utan medalje på 1500 meter, og han var heller ikkje nådig etter 5000-meteren då han rykte i siste runde og det såg ut som han hadde det heile i lomma før han vart passert og fråsprungen inn mot målstreken.

No har han fått det heile på avstand.

– Eg ser at eg skal vere fornøgd med det eg gjorde i ettertid. Der og då følte eg andre ting. Då var det Doha som var viktig og ikkje framtidige meisterskapar. Det går ofte litt tid før ein tenkjer annleis. I ettertid tenkjer du at det som vart gjort, var bra med tanke på komande meisterskapar, men der og då er det ikkje så enkelt å tenkje slik, seier 19-åringen til NTB.

Fraus

Det var ein løpar med ein sjølvtillit godt over gjennomsnittet som prøvde seg på sisterunden på 5000-meter i VM.

– Eg har sett løpet i ettertid. Der og då kunne eg ha gjort andre ting for å ende opp med eit betre resultat. Så er det òg slik at hadde eg vore litt mindre sliten og endå betre trena, så hadde eg vunne. Eg var ikkje god nok til å halde heilt inn med den farten som hadde vore i forkant. Då fekk det eit anna utfall enn det kunne ha fått.

Jakob Ingebrigtsen har kome fram til ei hard erkjenning.

– Når eg tenkjer på det, innrømmer eg at eg gjorde ein feil, men i framtida er det slik eg vil gjere det att om eg føler meg bra og veit at eg er god nok. Eg var i ekstremt god form, men det gjekk ein del raskare undervegs enn det eg hadde trudd. Dei andre var like slitne som eg, men det var eg som rykte og då vart det som det vart, konkluderer Ingebrigtsen.

Lærdom

Jakob Ingebrigtsen har vore på treningsleir i Sør-Afrika i dei siste vekene. I siste halvdel av opphaldet var han der saman med broren Henrik.

Bror Filip drog ned først og kom heim før dei andre. Han deltok i tre løp innandørs før han vart pappa for første gong i slutten av februar. Jakob Ingebrigtsen står over innandørssesongen i 2020.

– Det er mykje av det eg gjer i Doha som automatisk vil bli betre. Det er småfeil eg gjer i Doha som ikkje vil få like store konsekvensar i OL fordi eg har vorte ein betre løpar. Det handlar om taktiske erfaringar. Spesifikke erfaringar er tydelegvis veldig viktig. Den erfaringa får du berre ved å delta i store meisterskap. Det hjelper ikkje berre å springe EM om du vil gjere det godt i VM.

