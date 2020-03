Ceferin gjekk i strupen på Fifa, opna for endring av FFP-reglane

sport

Utsegnene blir tolka av mange som eit skarpt stikk til Fifa-president Gianni Infantino, som var til stades på kongressen. Infantino har lansert eit omstridt klubb-VM med 24 lag, som skal arrangerast for første gong neste år. Bak står svært pengesterke interesser.

– Ideal framfor profitt, det er nøkkelen. Når det i staden blir profitt framfor ideal, er tida inne til å slå alarm, sa Uefa-president Ceferin.

Han såg store endringar i turneringar som Meisterligaen som uaktuelle og sa det ville innebere ein «dødsdom» for fotballen.

– Europeisk fotball er den største suksesshistoria i moderne idrett, sa Ceferin, men åtvara mot å måle suksess berre gjennom økonomi. Han spurde retorisk om Uefa har grunn til å skamme seg over den økonomiske suksessen sin.

– Det avheng av kva vi gjer med han. Det viktigaste målet vårt er å verne, fremje og utvikle fotball på heile kontinentet. Eg vil gå så langt som å seie at den økonomiske makta vår er verdilaus om vi ikkje set ideal føre profitt.

Han sa at den europeiske modellen med opp- og nedrykk og solidaritet må vernast med styrke og overtyding mot forsøk på å innføre «superligaer» etter amerikansk modell.

Justerer FFP-reglane?

Samtidig opna Ceferin for endringar i Uefa-regelverket for økonomisk fair play (FFP). Manchester City vart nyleg utestengt frå europacupane i to år for brot på FFP-reglane, men har anka til Idrettens valdgiftsrett (CAS).

– Det er for tidleg å seie korleis reglane vil sjå ut i framtida, men vi tenkjer på det, og vi må truleg justere dei, sa Ceferin på pressekonferansen etter kongressen i Amsterdam.

– Det har vore eit svært vellykka system, og dei store underskota i europeisk fotball er nesten borte, men no må vi sannsynlegvis justere regelverket til ei anna tid.

FFP vart innført for å kjempe mot eit enormt gjeldsproblem som tyngde europeisk fotball. Reglane pålegg klubbane å ikkje bruke meir pengar enn dei tener.

I 2011 hadde europeiske fotballklubbar samla underskot på 1,7 milliardar euro. I 2018 hadde Europas 700 fremste klubbar til samanlikning samla overskot på 140 millionar euro.

Vent og sjå

Manchester City, som har svært pengesterke eigarar frå Abu Dhabi, er straffa for å ha rapportert tilskot frå eigarane som sponsorinntekter for ikkje å bryte FFP-reglane.

Reglane tilseier at ein klubb i ein treårsperiode ikkje kan ha underskot større enn 30 millionar euro. Pengar brukt på utviklingsarbeid og kvinnelag er ikkje del av den rekneskapen.

Ceferin vart spurd om han trur Manchester City kan vinne fram med anken sin i CAS.

– Som jurist respekterer eg prosessen og systemet vi har. Vi har eit etterforskande kammer, eit dømmande kammer, og til slutt har vi Idrettens valdgiftsrett i Lausanne. Manchester City har anka saka dit, og la oss vente og sjå kva avgjerda blir.

(©NPK)