NHL held på «krisekeeperane»

I alle NHL-kampar må kvart lag ha nominert ein «krisekeeper» som er i hallen, i fall begge keeperane blir skadde.

Ordninga vart eit tema etter at David Ayres, ein 42-årig Zamboni-sjåfør basert i Toronto som har fått ein nyretransplantasjon, nyleg vart kasta i mål for Carolina Hurricanes etter at både James Reimer og Petr Mrazek vart skadde i bortekampen mot Toronto Maple Leafs.

Ayres viste ikkje med ein gong at han hadde talent for meir enn å preparere is, men han viste seg over middels lærenæm. Han slapp inn dei to første skota, men stoppa dei åtte siste og hjelpte Hurricanes til 6–3-siger.

Det fekk stor merksemd, og Ayres fekk sine 15 minutt og meir. Ishockeyens Hall of Fame bad om spaken han brukte, og to dagar etter NHL-debuten kom han til stor jubel inn og avslutta opningsmonologen til Stephen Colbert i The Late Show etter talkshowvertens fingerte «hamstringskade».

Colbert meinte at Ayres «parkerte zambonien» og gjorde det umogleg for Toronto å skåre.

Kritisk

Likevel meinte enkelte at ordninga med å nominere ein «kvarmannsen» til å kome inn i ein proffkamp på øvste nivå er uverdig for ligaen, og forslaget om å skrote ordninga vart sett fram. Tidlegare NHL-stjerne Kris Versteeg var blant kritikarane.

– Vi kan ikkje ha det slik. Viss alle quarterbackane til Dallas Cowboys er skadde, køyrer dei ikkje rundt i sentrum og spør forbipasserande om dei kan kaste ein fotball, sa han.

Sportsdirektørane i NHL diskuterte saka på møtet sitt i Florida denne veka, og dei kom til at ordninga bør bestå.

– Fleirtalet er nøgde med situasjonen som han er, sa NHL-sportssjef Colin Campbell til ESPN.

100 prosent

– Eg trur alle er klar over kor bra historia med Ayres var for ligaen, supplerte kommunikasjonssjef Gary Meagher.

Og det er hovudpoenget. Sidan ordninga der laga nominerer ein krisekeeper (EBUG) vart innført i 2015, har berre to kome i spel. Begge gonger vart det hjartevarmande stunder.

I 2018 vart den 36-årige revisoren og hobbyspelaren Scott Foster send på isen av Chicago Blackhawks. Han spelte 14 minutt, redda sju skot og heldt buret reint i ein 6–2-siger. Same år vart han vald til å dele ut Vezina-trofeet til årets keeper, som sjølvsagt ikkje kunne matche redningsprosenten hans.

Avgjerda til NHL-sjefane gjer at NHL kan oppleve fleire slike eventyr i åra som kjem.

