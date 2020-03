NRKs kommentatorar får ikkje reisa til verdscuprenn

sport

NRK vel å ikkje senda ein einaste medarbeidar til Tsjekkia, der skiskyttarane skal gå verdscuprenn frå torsdag til søndag. Renna skal gå for tomme tribunar etter frykt for spreiing av koronaviruset.

– Me var klare til å reisa, me, men etter at styresmaktene i Tsjekkia valde å stengja større arrangement for tilskodarar, så måtte NRK òg gjera ei vurdering, seier Stabrun Smith til VG.

I staden for blir verdscuprenna kommenterte frå studio i Oslo.

Måndag kunngjorde Tsjekkias statsminister at det som eigentleg skulle bli ein folkefest med rundt 100.000 menneske, skal gå for tomme tribunar.

(©NPK)