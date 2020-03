Styreleiar i Skiforeningen: Sundby vil aldri få Holmenkollmedaljen

sport

For to år sidan vart Sundby innstilt til Holmenkollmedaljen, som er rekna som den høgaste utmerkinga innanfor skisporten. No kjem ikkje Sundby, Justyna Kowalczyk eller nokon annan skiutøvar med tidlegare dopingfelling til å få utmerkinga.

Det melder Dagbladet, som har fått tilgang til statutten og har snakka med Stian Berger Røysland, styreleiar i Skiforeningens generalforsamling.

– Det står i statutten av Holmenkollmedaljen at viss ein har dopingfelling, kan ein ikkje bli tildelt Holmenkollmedaljen, seier Berger Røsland til Dagbladet.

I 2016 vart Sundby utestengd med for høge dosar av astmamedisin. Røa-løparen vart utestengd i to månader med ein dom både han og skiforbundet var sterkt usamde i.

Utøvarar med dopingfellingar som allereie har fått Holmenkollmedaljen, får derimot behalde han. Det gjeld òg Therese Johaug, som fekk utmerkinga allereie i 2013.

(©NPK)