Vipers sikra seriegullet med klar bortesiger

Vipers måtte utsetje feiringa då laget førre onsdag gjekk på det første poengtapet sitt for sesongen med 25–36 heime mot Storhamar i ein kamp der sjølv eit seksmålstap ville betydd at seriegullet var i hamn.

Sjokkresultatet betydde at Vipers trong eitt poeng til på dei to siste kampane. Spenninga levde ikkje så lenge i Fredrikstad, sjølv om heimelaget innleidde kampen optimistisk og leia 3–1. Tre Vipers-mål på rad, to ved Henny Reistad og eitt ved Heidi Løke, sende Vipers føre for godt.

Sidan drog den suverene serieleiaren berre frå. Ved pause var leiinga 15-10, og til slutt vart det nimålssiger. Den 20. sigeren til laget på 21 seriekampar gjer at ingen kan ta frå Vipers seriegullet, som er det tredje på rad for klubben etter at den lange tittelrekkja til Larvik vart broten.

Løke skåra sju mål og Reistad seks.

Storhamar fekk bakkekontakt etter sjokksigeren over Vipers då Molde kom på besøk onsdag, men serietoaren halte i land 27-26-siger med vinnarmålet til Ellen Marie Folkvord. Gjestane leidde gjennom store delar av kampen, og siste gong fem minutt før slutt.

Byåsen og Tertnes kjempar om bronsen, og det skil framleis to poeng i favør Byåsen etter at begge vann onsdag. Byåsen sigra 27–22 borte mot Sola, som i helga sikra seg kvalifiseringsplass. Tertnes vann 37–29 over nedrykksklare Follo.

Molde er ute av medaljekampen etter tap på Hamar.

