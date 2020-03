Fotballegenda Ronaldinho arrestert i Paraguay

sport

Ei rekkje lokale medium melder at den brasilianske gullballvinnaren frå 2005 vart arrestert då han kom til eit velgjerande arrangement og ført bort av tryggingsmannskap. Det er lagt ut ein video som skal vise hendinga på sosiale medium natt til torsdag norsk tid.

Ifølgje ein politirapport sitert av sportsnettstaden ESPN kom Ronaldinho og broren Paraguay onsdag for delta på velgjerdsarrangementet. Politiet skal ha fatta mistanke, reist til hotellsuiten hans nær hovudstaden Asuncion og ha funne passet som skal ha vore tukla med. Deretter vart den tidlegare fotballhelten arrestert og sett i varetekt med broren på hotellet. Dei må melde seg for kontoret til statsadvokaten torsdag morgon, lokal tid, og forklare seg.

Ronaldinho, ein av Brasils største fotballspelarar gjennom tidene, er utnemnd til turistambassadør for Brasil, men slit med å gjennomføre oppdrag etter at han og broren Roberto Asis Moreira vart fråtatt passa sine i fjor. Det skjedde som følgje av at dei ikkje betalte ei uteståande bot på nesten 20 millionar kroner dei fekk for ulovleg å ha bygd fiskeplatting og båtanlegg i Porto Alegre i delstaten Rio Grande do Sul i Sør-Brasil på eit verna område.

Då domstolen sjekka kontoane deira, såg dei at Ronaldinho og broren ikkje hadde dekning til å betale bota, trass i ein livsstil med mykje reising og som skulle tyde at dei kunne betale for seg.

Domstolen såg ingen annan utveg enn å inndra passa. No ser det altså ut til at brørne blir mistenkte for å ha snikra saman nye pass.

