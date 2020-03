Herrmann med maktdemonstrasjon for tomme tribunar i Nove Mesto

sport

Herrmann skaut fullt hus både på liggjande og ståande, og då er den tyske langrennsraceren vond å tukte. Ingen var i nærleiken av å gjere det i sprintrennet på torsdag, og ho vann 27,2 sekund føre franske Anaïs Bescond, som også skaut prikkfritt.

Heimehåpet Marketa Davidova frå Tsjekkia gjekk inn til ein sterk tredjeplass, uheldigvis for henne for tomme tribunar. Normalt ville ho vorte hylla av eit publikumshav, men frykt for ytterlegare spreiing av koronaviruset førte til at det vart publikumsforbod, akkurat som det blir i Holmenkollen i helga.

Tiril Eckhoff bomma to gonger på ståande, men gjekk raskt nok i sporet til å knipe 5.-plassen ved å slå svenske Hanna Öberg med seks tidels sekund og ta innpå henne med to poeng i verdscupsamandraget. Ho tok endå fleire poeng på samanlagtleiar Dorothea Wierer, som bomma tre gonger og enda på 24.-plass.

Kampen om samanlagttittelen kjem til å stå mellom dei tre.

VM-dronning Marte Olsbu Røiseland har fått påvist vanleg influensavirus og er ikkje med til Nove Mesto. Dermed er sjansen hennar til å vinne verdscupen samanlagt i praksis borte.

Ingrid Tandrevold enda på delt 25.-plass etter å ha bomma to gonger, medan Karoline Knotten bomma tre gonger og Ida Lien fire. Dei vart nummer 56 og 68.

(©NPK)