Holmenkollen-arrangørane skuffa og lei seg over avlyst publikumsarrangement

– Først og fremst er vi utruleg lei oss for at vi sit her i denne situasjonen, men vi har hatt ein god dialog med styresmaktene og forstår og respekterer avgjerda som er tatt. No må vi samle oss, rett og slett. Å gjennomføre dei gode skirenna er fokuset vårt framover, seier dagleg leiar Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen skifestival under ein pressekonferanse.

Konkurransane i helga blir gjennomførte og tv-sendt som planlagt, opplyser generalsekretær Ingvild Bretten Berg i Skiforbundet.

Tidlegare torsdag kveld opplyste Oslo kommune at dei i samråd med nasjonale helsestyresmakter har vedtatt å avlyse publikumsarrangementa i samband med skirenna som er planlagt i helga. Dermed vil skiarenaen vere stengd for publikum.

