Tittelforsvarar PAOK trekt sju poeng i gresk toppserie

Avgjerda aukar sjansen for at klubben til Omar Elabdellaoui Olympiakos tar tilbake serietittelen. Olympiakos hadde allereie sju poeng i forsprang etter grunnserien, no er det dobla.

PAOK-eigar Ivan Savvidis har av Olympiakos-leiinga vorte skulda for i strid med reglane å ha kjøpt delar i Xanthi. Den klubben blir trekt 12 poeng.

I regelverket i ligaen stod det at delt eigarskap skulle føre til automatisk nedrykk for dei involverte klubbane, men greske styresmakter meinte den straffa var for streng og greip inn overfor ligaen, som endra straffa til poengtrekk.

Eigarane til Olympiakos og PAOK har vore i open krangel etter klaga frå Piraeus-klubben som førte til at PAOK vart straffa.

Onsdag møttest dei to klubbane i første semifinale i cupen i Thessaloniki. Olympiakos tok tidleg to måls leiing, men PAOK vende til 3-2-siger.

