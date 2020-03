Avlyser sesongavslutninga til alpinistane i Cortina

sport

Det italienske skiforbundet håpte i det lengste at dei kunne arrangere verdscupfinalen (16.-22. mars), i det minste utan publikum til stades, men FIS avgjorde i eit hastemøte fredag at sesongavslutninga i Italia blir avlyst.

Det melder nyheitsbyrået AP fredag kveld. Førebels har det ikkje komme noka stadfesting frå FIS.

Alle landa som deltok i møtet, med unntak av Italia, stemte for å avlyse finalerenna i Cortina, som ligg i eitt av områda med sterk spreiing av koronaviruset.

Fleire store idrettsarrangement i Italia har dei siste vekene anten vorte avlyste, utsette eller vorte arrangerte for tomme tribunar.

Dermed kan det sjå ut som at sesongavslutninga til alpingutane blir i slovenske Kranjska Gora 14. og 15. mars, og at rennet i Kvitfjell i helga blir det siste rennet til fartsgutane denne sesongen. For kvinnene blir sesongen avslutta i Åre 13. og 14. mars.

I verdscupen for herrar leiar franske Alexis Pinturault verdscupen 26 poeng framfor Kilde før rennet i helga. Henrik Kristoffersen, som ikkje køyrer i Kvitfjell, er nummer tre, 107 poeng bak.

(©NPK)