Bystrøm i karantene saknar familien

Sven Erik Bystrøm og UAE-laget hans vart sette i karantene etter at det vart påvist koronasmitte hos to av massørane på laget hans. Dei to siste etappane av UAE-touren vart òg avlyste førre fredag.

– Som kanskje mange allereie veit, så er eg for tida i ein fjorten dagars karantene på eit hotell i Abu Dhabi på grunn av spreiinga av covid 19-viruset. Det har vore nokon smittetilfelle på hotellet eg bur på, og det er derfor styresmaktene har følgt tilrådingane frå Verdshelseorganisasjonen, skriv Bystrøm på Instagram.

– Eg må få gjort det klart at eg er OK. Takk for alle hyggjelege meldingar. Eg vil òg få takke leiinga på hotellet og tilsette og UAE-laget i denne vanskelege situasjonen. På ein måte er eg heldig som har fått moglegheita til å bu på eit flott hotell med utmerkt sørvis. På den andre sida er det tøft å måtte vere så lenge borte frå familie og ven.

Han saknar òg å kunne gå eller sykle utandørs.

– Mest av alt synest eg synd på alle som er hardare ramma av dette viruset og som må vere på sjukehus, skriv Bystrøm og har lagt ut eit bilete av seg sjølv syklande på rulle på hotellrommet sitt.

Fleire ritt har vorte avlyste, og mange av laga har trekt seg frå større ritt dei neste to–tre vekene. Mellom anna har UAE-laget trekt seg frå ritta Paris–Nice, Tirreno–Adriatico og Milano–Sanremo. Ag2R, Astana, CCC, EF Pro, FDJ, Jumbo–Visma, Mitchelton, Ineos og Sunweb har òg trekt seg frå ritt.

Verdstourrittet Strade Bianchi i Italia som skulle gå i helga, er avlyst, og både Tirreno–Adriatico og Milano–Sanremo står i fare for å lide same skjebne.

– Sykkelkalenderen dei neste månadene vil bli påverka. Det er derfor for tidleg å seie når eg vil vere tilbake og konkurrere att. Forhåpentlegvis vil tida gå raskt så vi kan starte å leve normalt att, skriv Bystrøm.

