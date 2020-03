Hodgson forlengde med Crystal Palace

sport

– Eg er begeistra over at eg og klubben har vorte samde om å forlengje kontrakten. Eg er stolt over det vi har oppnådd sidan eg fekk jobben for to og eit halvt år sidan, og eg ser fram til å halde fram samarbeidet, seier 72-åringen.

– Alle kjenner kjenslene mine for klubben eg heia på då eg var gut. Eg føler spesielle band til supporterane og veit at eg, eigarane og spelarane jobbar saman mot eit felles mål.

På Hodgsons lange liste over lag han har trena, er norske Viking, storklubbar som Inter og Liverpool, og dessutan landslaget til England.

(©NPK)